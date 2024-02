Mbappé no va más en el París Saint Germain, según prensa francesa

Cargando...

Francia.

Kylian Mbappé dejará el PSG al finalizar esta temporada. El jugador francés habría comunicado su decisión al presidente del club galo, Nasser Al Khelaifi, este mismo jueves después de varios meses de rumores sobre su futuro, que finalmente estará lejos de París tras siete años en el club de la capital francesa.

La entidad ya ha confirmado, a través de un comunicado no oficial, que atacante galo ha comunicado que se va a marchar, y se espera que el propio jugador lo anuncie en las próximas horas o, si no, durante el fin de semana. "El club confirma que Kylian Mbappé ha comunicado su decisión de dejar el PSG al final de la temporada 2024. Los términos de la salida aún no se han acordado totalmente", reza el escrito del Paris Saint-Germain.

El futbolista termina su contrato con el PSG a final de temporada después de que se negase a ejercer, el pasado verano, la cláusula que tenía para renovar su contrato hasta 2025. Fue entonces cuando Nasser Al-Khelaifi le apartó al equipo y le amenazó con dejarle en la grada durante toda la temporada, hasta que el delantero galo y el jeque llegaron a un acuerdo para su regreso.

Las condiciones del pacto entre Al-Khelaifi y Mbappé no han trascendido, pero ambos han hablado en numerosas ocasiones sobre el mismo, y lo único claro es que el jugador renuncia a una millonaria cantidad (de la prima de renovación que se llevó en 2022) si finalmente decidía, como así ha sido, marcharse al final de esta temporada.

En principio, se desconoce cuál será el próximo club por el que ficharía Mbappé, aunque todas las miradas están puestas en el Real Madrid, el equipo que tantas veces ha intentado ficharle y que ahora volverá a la carga una vez más. Eso sí, ambas partes se tendrían que volver a sentar para negociar los términos en los que llegaría el francés al club de Florentino Pérez, pues de momento no hay acuerdo alguno.