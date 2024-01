Inglaterra.

El entrenador alemán, durante una entrevista de aproximadamente 25 minutos, explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de irse de una institución que lo cobijó desde octubre de 2015 luego de destacarse como estratega en el Mainz 05 y el Borussia Dortmund.

“Me encanta absolutamente todo de este club. Me encanta todo lo relacionado con la ciudad. Me encanta todo lo relacionado con nuestros seguidores. Me encanta el equipo. Me encanta el personal. Me encanta todo. Que aún así tomé esta decisión... Te demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar. Es que estoy... ¿Cómo puedo decir esto? Me estoy quedando sin energía”, dijo el técnico bávaro.