Messi asegura que la competencia con Ronaldo, los ha hecho crecer profesionalmente a los dos

Tras recibir su séptimo Balón de oro en su carrera como futbolista, el astro argentino Lionel Messi dio una conferencia de prensa en la que habló sobre su trayectoria en el fútbol, y su paso por la Liga española, donde haber competida con Cristiano Ronaldo lo ayudó a crecer profesionalmente, de lo que está muy agradecido, porque cree que la experiencia ganada en el camino es la que verdaderamente abre un sinfín de puertas.

"Con Cristiano hemos mantenido una competencia durante años dentro del mismo campeonato. Ha sido maravilloso y nos ha servido a los dos para seguir creciendo en nuestras respectivas carreras, pero sin estar necesariamente pendiente. Solo quería superarme para ser el mejor en general, no ser mejor que otro", dijo el jugador del PSG.

La Pulga, de 34 años habló sobre su mal perder y los malos momentos que ha pasado por el carácter que tiene desde pequeño.

"Nunca me ha gustado perder. He aprendido en el camino, no voy a decir que me haya acostumbrado, pero ahora puede decir que acepto una derrota. No se puede ganar todo el tiempo. He perdido en muchas ocasiones pero siempre me hace daño no alcanzar mis objetivos", comentó en la entrevista, asegurando que aún le falta mucho por aprender y mejorar de sí mismo.

El argentino confiesa que de pequeño odiaba perder y creció con esa mentalidad, de querer ganar siempre, todo el tiempo, no solo en el fútbol, sino en todos los juegos en los que participaba. Contó, además, haber lamentado su actitud en 2006, cuando con 19 años ganó por primera vez la Champions desde el banquillo y, tras la victoria, se fue solo al vestuario en lugar de celebrarlo con sus compañeros.

Messi, que habla de sus orígenes humildes y el tratamiento hormonal que empezó a recibir de niño y que motivó su partida a Barcelona para poder pagarlo, se define como una persona ordenada en su vida profesional y privada. Asegura que siempre le ha gustado la rutina y cree que le ha ayudado a lograr todo lo que ha logrado hasta ahora.

Sobre su juego en la selección argentina, confesó que nunca le ha molestado que critiquen su falta de liderazgo, ya que no se compara con Diego Maradona, aunque explicó que en el pasado le molestaron otras críticas que no tenían nada que ver con el fútbol, pero si hay algo de lo que está seguro es que se siente feliz de todo lo que he vivido, aunque a veces debe admitir que le gustaría pasar desapercibido, disfrutar de su familia sin que la gente lo reconozca en la calle.

"Me conformo con ser considerado y citado como uno de los mejores jugadores del mundo. Jamás hubiera osado imaginar o soñar con algo así. Pero no le doy tanta importancia a todo eso. No cambia nada para mí ser el mejor o no", añadió el ganador del séptimo Balón de Oro.