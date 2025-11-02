Messi marca un golazo, pero el Inter cae ante Nashville en la MLS

Inter Miami tropezó este miércoles ante Nashville SC por 2-1 en un duelo cargado de fricción y lluvia que dejó la serie de cuartos de final de la Major League Soccer igualada. Aunque Lionel Messi volvió a brillar con un tanto de gran calidad sobre el final, su equipo no pudo evitar la derrota.

El elenco dirigido por Javier Mascherano llegaba con ventaja tras haber ganado 3-1 en el primer encuentro, pero en el Geodis Park los locales reaccionaron con contundencia. Sam Surridge abrió el marcador desde el punto penal y Josh Bauer amplió la cuenta antes del descanso, poniendo cuesta arriba la noche para las Garzas.

En el complemento, el cuadro de Florida adelantó sus líneas y encontró en Rodrigo De Paul a un eje creativo. Fue precisamente el mediocampista argentino quien habilitó a Messi para el descuento con una definición al ángulo que devolvió la esperanza, aunque el tiempo no alcanzó para empatar.

La serie se definirá este sábado en el Chase Stadium, donde Inter Miami intentará hacer valer su condición de local para avanzar a las semifinales de la Conferencia Este. Pese al revés, Mascherano se mostró confiado en que su equipo sabrá responder con carácter y mantener vivo el sueño del título.

