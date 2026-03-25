“No hay otro partido”: resurge emotivo mensaje de Azkargorta para La Verde

El histórico recuerdo de la clasificación de Bolivia al Mundial de 1994 vuelve a emocionar al país. En las últimas horas, comenzó a circular un video con el potente mensaje motivacional que dejó el exentrenador Xabier Azkargorta, una figura clave en aquella gesta inolvidable de la selección nacional.

En el audio, el “Bigotón” apela al compromiso total del equipo, con palabras directas que marcaron a toda una generación de futbolistas.

“Jugar juntos, con toda la extensión de la palabra. No se lo guarden para otra, no hay otra. Es este partido”, se le escucha decir, en un discurso cargado de intensidad y convicción.

El discurso sube de tono cuando remarca la urgencia del momento: “No se lo guarden para otra, no hay otra. No hay siguiente partido, es este, no hay más”, sentencia, instalando la idea de que cada oportunidad debía jugarse como si fuera la última.

Azkargorta también apela al orgullo y al carácter de sus dirigidos, con frases que buscaban despertar la competitividad del plantel: “¿Ustedes se dan cuenta de que vamos a jugar un partido y hay, con perdón, unos cabrones enfrente que nos quieren quitar lo que nosotros podemos conseguir?”, lanza con crudeza.

El mensaje continúa con un llamado directo a no rendirse: “No van a luchar por eso. ¿Se van a dejar quitar lo que tienen?”, cuestiona, desafiando a sus jugadores a dar el máximo en la cancha.

Además, en el video se percibe su capacidad para transmitir convicción y fe en el grupo, insistiendo en que el esfuerzo debía ser colectivo y sin reservas: “Esto es de todos, esto se gana juntos, no hay otra manera”, reforzando el sentido de equipo que caracterizó a aquella selección.

Este material audiovisual resurge en un contexto en el que la actual selección boliviana enfrentará a Surinam por el repechaje clasificatorio al Mundial 2026.

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