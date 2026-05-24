¡Orgullo boliviano! Emma Magda brilla en Sudamericano de natación y gana dos medallas de oro

La natación boliviana celebra una gran actuación internacional gracias a Emma Magda Altstadt Zambrano, quien destacó este fin de semana en el campeonato Promesas Olímpicas Sudamericanas que se desarrolla en Santiago.

La deportista boliviana, que compite en la categoría 10 años, conquistó dos medallas de oro en las pruebas de 50 metros libres y 50 metros espalda, además de quedarse con la medalla de bronce en los 200 metros combinados, prueba que reúne las cuatro especialidades de la natación.

En los 50 metros libres, Emma Magda registró un tiempo de 33 segundos y 15 centésimas, mientras que en la prueba de espalda detuvo el cronómetro en 38 segundos y una centésima, consolidándose como una de las figuras del torneo donde participan representantes de diez países sudamericanos.

“Estamos felices por el logro de mi hija para Bolivia”, expresó Claudia Zambrano, madre de la deportista, desde Santiago de Chile.

Emma Magda entrena de lunes a viernes durante una hora y media diaria en el Club Náutico de Trinidad, bajo la dirección de sus entrenadores Néstor Rocillo y Fabiola Solares, quienes acompañan el crecimiento de una de las grandes promesas de la natación boliviana.

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