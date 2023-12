Oriente Petrolero no terminará en el 'descenso directo' esta temporada

Cargando...

Santa Cruz.

El panorama para Oriente Petrolero y su permanencia en la DivPro, es alentadora, producto de que los resultados de la fecha 33 jugaron a su favor, las derrotas de Vaca Díez y Libertad Gran Mamoré le permitieron celebrar que por lo menos hasta el momento no jugarán el descenso directo y para zafar por completo, deberán por lo menos empatar con Wilstermann el próximo martes.

Esta jornada fue no apto para cardíacos, y mucho más con la calor intensa que hizo en Santa Cruz; sin embargo, Oriente Petrolero que tenía prohibido perder ante Always Ready no pudo evitar el mandato, pero de pronto otros resultados jugaron a favor de ellos, porque Blooming derrotó a Vaca Díez y Aurora a Libertad Gran Mamoré.

Con la victoria de Blooming sobre Vaca Díez, estos cayeron al descenso indirecto en la jornada 33, y deberán ganar el martes a Aurora en Cochabamba para pelear su permanencia, este resultado fue uno de los que ayudó al plantel Albiverde a aliviarse del descenso, pero aún faltaba algo más, la victoria de Aurora sobre Gran Mamoré, el marcador se dio el equipo del pueblo derrotó a los benianos en su propio estadio y hasta el momento dejó respirando en la DivPro al cuadro refinero.

Una victoria o un empate ante Wilstermann, decretaría que Oriente Petrolero siga en competencia para el próximo 2024.

