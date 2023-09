Cargando...

La Paz.

Un desconsolado Gustavo Costas, salió a dar la cara en conferencia de prensa después de la vergonzoza goleada que sufrió Bolivia ante Argentina por 3-0, "hasta yo quería jugar", señaló refiriéndose a la actitud de la selección boliviana ante los campeones del mundo.

Bolivia fue superado comodamente y por goleada frente a Argentina, el marcador hubiera sobrepasado los 3-0 si no hubiera existido intervenciones de Guillermo Viscarra, Jusino no fue el hombre ideal en la zaga central, perdió muchos balones en salida, Gabriel Villamil no fue el mismo cuando juega en Bolívar, también lució nervioso. La selección pasó crisis en el terreno de juego nunca pudo tener el balón en sus pies y al final del partido fue Gustavo Costas quien explicó la derrota.

El argentino habló en conferencia de prensa y expresó que hay que pedir perdón a la gente al hincha, por la dura derrota donde no hicieron pie dentro del campo de juego.

"Nos tiene que dar verguenza no podemos perder así", señaló el estratega

Costas también se refirió a la actitud de los jugadores dentro del campo de juego, indicando de que, de todo lo que habían planificado, no hicieron nada.

"Planificamos un equipo que vaya a presionar, pero desde el primer minuto Argentina tuvo la pelota, con 10 hombres ya fue otro partido pero de entrada no mostramos lo que habíamos planificado", continuó Gustavo.

El estratega resaltó el apoyo de la gente, adjuntando que con todo lo brindado por ellos, no podía haber una motivación más que esa, Parecía que nosotros sufríamos la altura, disparó el argentino.

Bolivia tendrá su revancha en los próximos partidos de la fecha doble de octubre, contra Ecuador y Paraguay, deberá cambiar su actitud y su forma de jugar si quiere aspirar a clasificar a un Mundial.