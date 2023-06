¿Pep Guardiola se va del Manchester City?

Cargando...

De acuerdo a The Guardian y The Times diarios ingleses, el español Pep Guardiola que hoy está celebrando el título obtenido con Manchester City en la Champions League, no renovaría contrato en 2025, año en que vence su contrato, por lo que se macharía del conjunto ciudadano de aquí a dos años.

“Pep Guardiola tiene la firme intención de dejar el Manchester City dentro de dos años, cuando expire su contrato. El técnico tiene prácticamente decidido que se marchará en verano de 2025 y pondrá fin a su mandato tras nueve años”, reporta The Guardian uno de los diarios populares de Inglaterra.

Por su parte The Times, también dice que el técnico español no tiene la intención de abandonar el club inglés en verano de este año, sin embargo The Guardian remarca que la intención de Guardiola sería pasar a entrenar a un equipo italiano y pasar así por las cuatro grandes ligas de Europa -España, Inglaterra y Alemania. No obstante, ha cambiado su idea y la opción de dirigir a una selección gana fuerza.

Guardiola quedó en la historia del Manchester City como el técnico que los guio a conseguir su primer título en la Champions League, el pasado sábado tras ganarle a Inter de Italia por la mínima diferencia con gol de Rodri.

El técnico español llegó al banquillo del conjunto inglés en 2016, con el cual ha ganado un total de 14 títulos: 5 Premier League, 4 Copas de la Liga, 2 Community Shield, 2 FA Cup y 1 Liga de Campeones.​ Hizo historia con el club citizen al ganar la primera Champions League de su historia frente al Inter de Milán.

