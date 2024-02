"Pido sanciones": Habló el futbolista que sufrió "agresión sexual" en pleno partido

España.

Después de un episodio repudiante que vivió el futbolista argentino Lucas Ocampo en el partido entre el Sevilla y Rayo Vallecano por la liga española, donde fue agredido sexualmente por un hincha al borde del campo de juego, cuando se disponía sacar un lateral, habló y dijo pedir sanciones por el acto obseno.

“Es la primera vez que me pasa, ojalá no se manche un deporte tan lindo”. Lucas Ocampos sufrió una agresión inédita durante el primer tiempo del triunfo del Sevilla por 2 a 1 ante Rayo Vallecano por la fecha 23 de la Liga de España. El argentino se disponía a sacar un lateral junto a una de las plateas, de estrecha cercanía con el campo de juego del estadio de Vallecas, cuando un hincha local le introdujo un dedo en el ano.

El delantero o mediocampista ofensivo, de 29 años, giró sobre su eje le reclamó al agresor, aunque sin devolver el ataque. Y convocó al árbitro para que interviniera, aunque su gestión fue por demás tibia, dado que no exigió la participación de la seguridad. Marcos Acuña, campeón del mundo con la Albiceleste y compañero de equipo, se arrimó a defenderlo y contenerlo.

Tras el encuentro, el ex River y Ajax describió el mal momento que atravesó.

“Yo no creo que toda la gente del Rayo sea así, porque la verdad es que siempre nos tratan con respeto, pero siempre hay un tonto. Y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar”, prologó.

El entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, también reflexionó sobre el desagradable hecho.

“¿Qué está pasando con las mentes? Hay que darle vuelta esto. Me preocupa mucho que, más allá de las edades, pasen cosas tan extrañas en los estadios. Hay mucho que revisar a nivel de seguridad y de comportamientos. No vale todo en los estadios, y entre lo que no vale, es tener a gente que no está preparada cerca de los jugadores”, planteó.