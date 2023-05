“Podemos asegurar que no hay nada con nadie": Padre sobre posible futuro de Messi

Este martes se pronunció Jorge Messi padre de Lionel Messi, sobre el posible futuro de su hijo, lo hizo a través de su cuenta de Instagram en la que despejó ciertas dudas sobre lo que se venía rumoreando después del impase que tuvo el astro argentino con el PSG.

Se rumoreó de que el capitán de la selección Argentina migraría al fútbol árabe y otras hipótesis más, que salieron a la luz la pasada semana, ante esto Jorge Messi expresó que no decidirán nada, mientras que el 10 de la albiceleste no termine la temporada con el club francés.

El padre de Messi también dijo que siempre existen rumores y siempre utilizan el nombre de su hijo para ganar notoriedad, pero que siempre habrá una sola verdad.

“Podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no acabe la temporada”, enfatizó el también representante de Lionel Messi, quien dicho sea de paso tiene las puertas abiertas para retornar al Barcelona.