Polémica: Para Claure el clásico nacional no es el Bolívar -The Strongest

La Paz, Bolivia.

Tras el compromiso que jugaron Wilstermann Vs Bolívar en el estadio Félix Capriles la tarde del sábado y en el que salió victorioso el cuadro paceño por la cuenta de 2 tantos contra 1, el presidente del cuadro celeste se refirió al respecto.

Bolívar derrotó a Wilstermann en el denominado clásico nacional por la cuarta fecha del Torneo Apertura, con doblete de Fernando Saucedo y Marvin Bejarano descontó para los locales, sin embargo, fiel a su estilo, Claure cargó a su rival de siempre The Strongest, diciendo en sus redes sociales que el clásico nacional no es con los atigrados sino con los aviadores.

Sin embargo, estas declaraciones ocasionaron opiniones divididas en redes quienes se pronunciaron: "Yo entiendo lo que dice. Pero yá nooooo de una se viene el mejor Clásico del país, por historia Bolívar vs The Strongets. "Mal que no valore el clásico más importante que tiene Bolivia ya que el muy bien sabe que el tigre siempre pelea cosas importantes y wilster solo es un gran equipo nada más (conste soy de Bolivar)", fueron algunos de los comentarios.