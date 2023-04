Polémica sobre el VAR, Marcelo Claure: “La verdad es dolorosa”

Continúa la polémica en Bolivia por el VAR, esta vez entró en escena el presidente del Club Bolívar Marcelo Claure, que tras los partidos frente a Libertad Gran Mamoré (1-2) y Always Ready (2-2) emitió declaraciones mediante redes sociales que no cayeron bien a la gerencia del VAR en Bolivia, que incluso le pidieron mostrar prueba por lo emitido.

La gerencia del VAR le dio 48 horas a Marcelo Claure para que identifique quienes están detrás de del VAR, tal como expresó en uno de sus tweets en redes sociales.

En respuesta a esta declaración la gerencia del VAR envió una carta para que el presidente celeste identifique a los que están detrás del VAR, momento después Marcelo Claure nuevamente escribió.

Post partido entre Always Ready y Bolívar Claure ya había emitido su declaración, a lo que el presidente del club alteño Andrés Costa le respondió:

“Marcelo Claure deja de llorar, cada partido que pierdes culpas a terceros. No es mi culpa que de fútbol no sepas nada, la envidia no es buena”.