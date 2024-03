"Por el primer golpe": Always recibe a Nacional de Uruguay en Villa Ingenio

Cargando...

El Alto, La paz, Bolivia.

(APG).- Bajo comentarios de ida y vuelta, sobre las condiciones geográficas de jugar en El Alto, Always Ready enfrentará a Nacional (Uruguay), este miércoles, a las 20:30, en el estadio de Villa Ingenio, con el libreto que utilizó en la anterior fase, apuntando en esta ocasión a cerrar temprano la llave de esta tercera ronda de la Copa Libertadores de América.



Sea cual sea el resultado al final de dos cotejos, Always Ready tiene asegurada su presencia en la fase de grupos de la Libertadores o de la Sudamericana. Sin embargo, el elenco boliviano quiere ir por el premio mayor y la gloria deportiva, que es jugar la Libertadores, donde recibirá tres millones de dólares para seguir engrosando su cuenta bancaria.



Always Ready llegó a esta fase tras golear a Sporting Cristal con un marcador global de 7-4, de los cuales seis goles fueron anotados en El Alto. La impotencia frente a este resultado volvió a traer como tema de discusión la altura, cuyos argumentos descalificadores salieron desde el periodismo uruguayo.



Con ese temor, Nacional tratará de romper con los paradigmas cuando juegue por primera vez en este escenario. El elenco uruguayo, con jerarquía e historial copero en la Libertadores, tratará de mantener la calma y enfocarse en la marcación para evitar la catástrofe.



El cuadro millonario contará por última vez con el delantero dominicano, Dorny Romero. Sin importar el resultado, el futbolista emprenderá viaje a Kazajistán, donde jugará para el FC Aktobe.



Entretanto, Nacional tendrá como figura a Jeremia Recoba, hijo del internacional uruguayo, Álvaro Recoba, quien acudió a su compañero Sebastián Abreu (exentrenador de Always Ready) y a su propia experiencia para descifrar la manera de jugar en condición de visitante en Bolivia.



El árbitro Jhon Ospina (Colombia) controlará las acciones, asistido por sus coterráneos: Alexander Guzmán y Jhon Gallego. Nicolás Gallo (Colombia) será el juez VAR y Luis León, el AVAR.



Equipos:

Always Ready: Alain Baroja; Diego Medina, Luis Caicedo, Marcelo Suárez, Héctor Cuéllar, Marcos Salazar, Robson Matheus, José Carabalí, Moisés Paniagua, Dorny Romero y Wesley da Silva.

DT: Oscar Villegas.



Nacional: Luis Mejía; Franco Romero, Juan Izquierdo, Mateo Antoni, Leandro Lozano, Antonio Galeano, Francisco Ginella, Lucas Sanabria, Gabriel Báez, Gastón Gonzáles y Rubén Bentancourt.

DT: Álvaro Recoba.