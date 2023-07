Cargando...

Inglaterra

En un duelo donde las cosas no salieron como se esperaba, el boliviano Juan Carlos Prado y el brasileño Joao Fonseca no pudieron llegar a la final de la modalidad dobles de Wimbledon, cayeron por 2 set a 0 en la cancha 5 del All England Lawn Tennis Club.



Luego de varias modificaciones de horario y día para que se dispute la semifinal varones en la modalidad dobles de Wimbledon junior, debido a la intensa lluvia caída en aquel país hoy sábado desde las 07:00 HB se llevó adelante el duelo por el pase a la final entre la pareja de sudamericanos compuesta por el boliviano Juan Carlos Prado Ángelo y el brasileño Joao Fonseca contra los europeos integrada por la dupla Filip - Vulpitta.

Los europeos se asentaron bien en el césped de la competencia y por más que los sudamericanos intentaron mostrar sus cualidades Filip - Vulpitta quebraron saques y no dejaron reaccionar a sus rivales compuesta por Prado y Fonseca, el duelo finalizó en un tiempo de 1 hora y 8 minutos con los parciales de 7-6 y 6-2.