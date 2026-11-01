¡Prohibido pestañear! Estos son los partidazos que sacuden la Liga boliviana hoy

La lucha por los primeros puestos de la División Profesional del fútbol boliviano tendrá una nueva jornada este domingo, con tres partidos que prometen emociones. The Strongest, Bolívar y Always Ready volverán a la cancha con objetivos importantes en la recta final del campeonato.

La jornada comenzará a las 15:00, cuando The Strongest reciba a GV San José en el estadio Hernando Siles de La Paz. El Tigre necesita recuperarse después de caer por 2-1 ante Oriente Petrolero y mantener sus aspiraciones de pelear por el título. El conjunto orureño, por su parte, llega tras vencer por 2-1 a Blooming.

Más tarde, desde las 17:15, Guabirá recibirá a Bolívar en el estadio Gilberto Parada de Montero. La Academia paceña buscará sumar fuera de casa para defender su posición en la parte alta de la tabla, mientras que el equipo azucarero intentará aprovechar su localía para frenar al candidato.

La jornada se cerrará a las 19:30, con el enfrentamiento entre Universitario de Vinto y Always Ready en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. El conjunto alteño buscará sumar puntos importantes en su pelea por el campeonato, frente a un rival que intentará hacerse fuerte ante su público.

Horarios, escenarios y árbitros

15:00 | The Strongest vs. GV San José

Estadio: Hernando Siles, La Paz.

Árbitro: designación pendiente de verificación oficial.

17:15 | Guabirá vs. Bolívar

Estadio: Gilberto Parada, Montero.

Árbitro: designación pendiente de verificación oficial.

19:30 | Universitario de Vinto vs. Always Ready

Estadio: Félix Capriles, Cochabamba.

Árbitro: designación pendiente de verificación oficial.

Los tres encuentros corresponden a la fecha 24 del torneo de la División Profesional. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial verificable suficiente para confirmar las designaciones arbitrales de estos compromisos.