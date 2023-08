"Que se quede tranquilo fue una jugada desafortunada": Sánchez a Marcelo tras grave lesión

Argentina

Luciano Sánchez (Argentinos Jrs) quien sufrió una luxación de rodilla en una jugada desafortunada con Marcelo de Fluminense de Brasil anoche en la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, habló luego de recibir el alta médica, donde valoró el buen gesto del brasileño que se comunicó para disculparse y brindarle todo su apoyo.

El lateral derecho de Argentinos Juniors Luciano Sánchez se reitró la jornada de este martes del hospital donde pasó la noche en La Paternal, después de la lesión que sufrió en su rodilla izquierda.

El defensor reveló que recibió un mensaje del brasileño y destacó que "es un gesto que muestra tal como es el futbolista brasileño" agregó: “

"Me enteré que me había buscado en el vestuario. Ya lo admiraba antes como futbolista y ahora también como persona. No tiene nada que reprocharse. Ya se lo dije”.