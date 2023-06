¿Quién ganará la final de la Champions League entre Manchester City e Inter este sábado?

Desde predicciones, casa de apuestas y opiniones de futbolistas, cada quien tienen a su favorito, de quien ganará este sábado 10 de junio la final de la Liga de Campeones, también conocida como Champions League, entre Manchester City e Inter de Milan en Estambul Turquía desde las 15 horas.

Ingleses e italianos tuvieron sus recorridos para llegar a la gran final de este sábado. ¿Pero, qué dicen las predicciones y apuestas sobre la final de la Champions League? Las casas de apuestas dan por ganador al Manchester City de Pep Guardiola, tiene la cuota más baja con su victoria, pagando entre 1.44 y 1.47 dependiendo de cada sitio. Mientras tanto un posible triunfo del Inter de Milán, ronda entre 6.00 y 7.00. Por último el empate otorga entre 4.50 y 5.00.

En cuanto a opiniones de futbolistas sobre quien ganará la Champions, está una por demás de autorizada, y es la del delantero francés Kylian Mbappé quien también dio por favorito a Manchester City.

Otro de los que cree que Manchester City será el ganador de la Champions League es el exfutbolista marfileño Kolo Touré, quien afirmó que siente venir al conjunto inglés como campeón de uno de los torneos más importante de Europa.

"Es cuestión de tiempo, todos lo sabemos. El City ha sido dominante en la Premier League, por supuesto. Y en la Champions League no han llegado tan lejos, pero han tenido mucha mala suerte algunas veces. En el fútbol, necesitas ese elemento de suerte, es tal vez ese uno o dos por ciento", declaró en diálogo con Stats Perform Touré, quien jugó para el City entre 2009 y 2013.

"Por el momento no se le dio a Manchester City, pero puedes sentir que viene. Para Pep, él sabe que vendrá de todos modos. Está formando el equipo que quiere. Por supuesto, cuando no lo estás ganando y para un entrenador de su estatura, todos intentan presionar, pero no hay presión porque en la Champions juegas contra jugadores y equipos increíbles", agregó.