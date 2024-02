¿Quiénes son los equipos que abrirán el torneo apertura 2024 y por qué es especial?

Cargando...

Bolivia.

(APG).- El primer partido del torneo Apertura 2024 tendrá como adversarios Always Ready y FC Universitario de Vinto, planteles que jugarán el viernes 16 de febrero, desde las 20:00, en el estadio Municipal de Villa Ingenio, estrenando de manera oficial el sistema de iluminación en partido por el grupo “C”.



Antes de mostrarse como un escenario homologado ante los ojos del Continente –en el partido del 20 de febrero por la Copa Libertadores de América–, el estadio de la zona de Villa Ingenio albergará el juego inicial del grupo “A”, en el cual los millonarios parten como favoritos para avanzar. También servirá de oportunidad para que los jugadores se adapten al césped natural antes de recibir a Sporting Cristal (Perú).



Pese a que la FBF dio a conocer el rol de partidos, el club millonario solictará revertir la condición de local o jugar en el estadio Hernando Siles el choque contra la "U", atendiendo la recomendación que habría dado la CONMEBOL de cuidar el campo de juego.



Esta primera fecha del Apertura se extenderá hasta el lunes 19 de febrero con los restantes siete partidos de las series “A”, “B”, “C” y “D”, en esta inédita modalidad del torneo boliviano, que volverá a la acción dos meses después de la conclusión del anterior campeonato.



El sábado 17 habrá tres cotejos: San Antonio recibirá a The Strongest, el campeón defensor, a las 15:00, en estadio por definir; aunque restan detalles para que el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos reciba la aprobación. Ese día, Bolívar jugará contra Gualberto Villarroel San José, a las 17:30, en el estadio de la zona de Miraflores. Y Real Santa Cruz jugará contra Real Tomayapo, a las 20:00, en el estadio Ramón Aguilera Costas.



El domingo 18 de febrero también habrá tres encuentros: Nacional Potosí recibe a Blooming, a las 15:00; Guabirá jugará ante Independiente, a las 17:30, en Montero; y Wilstermann será local ante Oriente Petrolero, a las 19:30, en el estadio Félix Capriles. El lunes 19 de febrero (20:00) finalizará la primera jornada con Aurora y Royal Pari.



Los clásicos inter series llegarán con la tercera fecha, del 24 al 27 de febrero, siendo los partidos atractivos en este rol, por la tradición de los oponentes del eje troncal que jugarán el domingo 25 de febrero: Aurora vs. Wilstermann, a las 15:00; Blooming ante Oriente Petrolero, a las 17:30; y Bolívar contra The Strongest, desde las 19:30.



Los demás clásicos carecen de historia y fueron emparejados a mano alzada: San Antonio vs. FC Universitario, a las 15:00, y Guabirá contra Real Santa Cruz, a las 17:30, ambos el sábado 24 de febrero. El lunes 26 de febrero (20:00), Real Tomayapo recibe a Royal Pari.



El martes 27 de febrero, el telón será bajado con: Independiente ante Nacional Potosí (20:00). Mientras, Always Ready y GV San José es un partido que será reprogramado, dependiendo si los millonarios acceden a la tercera fase de la Libertadores.



La Comisión de Competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) dio a conocer este lunes el rol de partidos de las primeras seis fechas de la fase de grupos del Apertura, con horarios y días, confirmando el 16 de febrero como el punto de partida de este certamen, que tendrá ocho jornadas por series antes de ingresar a los play offs.



El Apertura se jugará desde el siguiente viernes hasta la segunda quincena de mayo. El ganador recibirá como premio el boleto de Bolivia 1 (fase de grupos) para la Copa Libertadores de América 2025 y el segundo recibirá el Bolivia 1 (fase inicial) de la Copa Sudamericana 2025.