Racing echó a Gustavo Costas tras el fracaso en la Sudamericana

Racing Club decidió poner fin al ciclo de Gustavo Costas como entrenador del primer equipo luego de la temprana eliminación en la Copa Sudamericana. El empate 2-2 frente a Caracas FC en el Cilindro de Avellaneda fue el golpe definitivo para una etapa que tuvo momentos históricos, pero también un cierre marcado por la decepción.

La dirigencia encabezada por Diego Milito tomó la decisión tras una campaña irregular en el semestre, donde Racing no logró cumplir los objetivos trazados tanto a nivel local como internacional.

De manera interina, Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued asumirán el mando del equipo para los próximos encuentros, mientras el club trabaja en la búsqueda de un nuevo director técnico. La ‘Academia’ todavía debe disputar sus últimos compromisos del semestre ante Independiente Petrolero y luego frente a Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

Pese a su salida, Costas deja una importante huella en Racing. Durante su última etapa logró devolverle protagonismo internacional al club tras conquistar la Copa Sudamericana 2024 y posteriormente la Recopa Sudamericana 2025.

En este tercer ciclo al frente de la ‘Academia’, el entrenador dirigió 134 partidos, consiguiendo 70 victorias, 25 empates y 39 derrotas, además de consolidar un fuerte vínculo emocional con los hinchas por su historia como exjugador y referente de la institución.

Sin embargo, los malos resultados en el tramo final terminaron debilitando el proyecto deportivo y precipitaron el final de un ciclo que había comenzado con ilusión y títulos internacionales.

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