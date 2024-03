"Rafinha" y "Akologo" convocados: Zago da la nómina de "La Verde" para la fecha FIFA de marzo

La Paz.

Antonio Carlos Zago dio a conocer la nómina de convocados para la fecha FIFA de Marzo, donde enfrentarán a Andorra y Argelia, dentro de las novedades están el llamado de los mediocampistas Rafinha de Blooming y Robson Matheus de Always Ready, además del portero David Akologo de Aurora.

Durante la conferencia de prensa Zago dijo que estuvieron siguiendo de cerca a cada uno de los actuales convocados, en especial a los de la sub - 23 pero que muchos no tuvieron el rodaje suficiente para ser llamados.

"Fueron analizados 42 jugadores, fueron tomado muchos factores, lo que queremos es mejorar el fútbol boliviano para ello necesitamos el apoyo de todos".

"Queremos formar una selección que luche y corra y que nunca deje de creer".

"Quería tener a más jugadores de la sub – 23 pero no tuvieron los minutos necesarios". Dijo Carlos Zago.

AQUÍ LA NÓMINA DE CONVOCADOS:

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), David Akologo (Aurora), Bruno Poveda (Wilstermann)

Defensores: Luis Haquin (Ponte Petra de Brasil), José Sagredo (Bolívar), Adrián Jusino (The Strongest), Marcelo Suárez (Always Ready), Diego Medina (Always Ready), Roberto Carlos Fernandez (FC Baltika de Rusia), Yomar Rocha (Bolívar), Daniel Lino (The Strongest)-

Mediocampistas: Ramiro Vaca (Bolívar), Gabriel Villamil (Liga de Quito de Ecuador), Miguel Terceros (Santos de Brasil), Rodrigo Ramallo (The Strongest), Pablo Vaca (Always Ready), Rafihna (Blooming), Jaime Arrascaita (The Strongest), Robson Matheus (Always Ready), Boris Céspedes (Yverdon-Sport FC de Suiza), Moisés Villarroel (Guabirá).

Delanteros: Carmelo Algarañaz (Bolívar), Jaume Cuéllar (Barcelona de España), Jair Reinoso (Aurora), César Menacho (Blooming).

Bolivia jugará partidos amistosos en la fecha FIFA el 22 y 25 de marzo contra Andorra y Argelia, luego se concentrará en lo que será la Copa América de junio a desarrollarse en Estados Unidos.