Real Santa Cruz y The Strongest abrirán en Montero la séptima fecha del Apertura

La Paz.

(APG).- Real Santa Cruz contra The Strongest será el partido del grupo “A” que colocará en marcha la séptima fecha del torneo Apertura, el viernes 29 de marzo, desde las 19:00, en el estadio Gilberto Parada, de Montero, donde los albos oficiarán de locales ante la imposibilidad de utilizar su propio escenario.



El elenco cruceño seguirá siendo local en escenario ajeno, debido a que su estadio está en mantenimiento. En esta ocasión, Real Santa Cruz enfrentará al Tigre en un momento crucial, porque de los dos encuentros que le restan en esta fase necesita ganar ambos para pelear por la clasificación a los cuartos de final del Apertura.



La Comisión de Competiciones de la FBF dio a conocer el rol de partidos de la séptima y penúltima fecha de la fase de grupos, que ha sufrido, por estos días, una pausa por los compromisos internacionales de la Selección Nacional y por la realización del Censo en el país. El cronograma de la octava y última jornada se conocerá más adelante.



El sábado 30 de marzo continuará esta séptima fecha con los siguientes encuentros: San Antonio recibirá a Real Tomayapo en el estadio Carlos Villegas, de Entre Ríos, desde las 15:00; Guabirá será local ante FC Universitario, a las 17:30, y Nacional Potosí jugará contra Royal Pari, a las 20:00, en el estadio Víctor Agustín Ugarte.



El fútbol de la División Profesional volverá a la jornada dominical con estos cotejos: Always Ready ante Independiente, en el estadio de El Alto (15:00); Bolívar jugará contra Oriente Petrolero, en el estadio de Miraflores (17:30) y Aurora recibe a Blooming, en el estadio Félix Capriles (19:30). El lunes 01 de abril se cierra esta jornada, con el duelo entre Wilstermann y Gualberto Villarroel San José en Cochabamba (19:00).



De los 16 equipos en competencia, Bolívar es el único que aseguró su clasificación a cuartos de manera anticipada. Los demás están cerca de confirmar su presencia, mientras los rezagados todavía tienen posibilidades.



Cabe mencionar que antes de jugar los cotejos de la séptima fecha, hay dos compromisos reprogramados que se jugarán el miércoles 27 de marzo (15:00) y el 28 de marzo (20:00), que involucra a Gualberto Villarroel contra Always Ready y Blooming ante Aurora, de manera respectiva.