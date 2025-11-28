El balón parado, la gran alerta de Bolívar ante el Tigre para el clásico del domingo

Flavio Robatto, entrenador de Bolívar, analizó el duelo que la Academia disputará este domingo ante The Strongest desde las 17:15 en el estadio Hernando Siles, por la fecha 26 del torneo todos contra todos. El técnico destacó que una de las mayores armas del rival es el balón detenido, aspecto en el que enfocará el trabajo previo al cotejo.

“Sabemos que una de las armas que tiene el rival es el balón parado ofensivo. Vamos a trabajar mucho en eso, es lo que vimos en estos últimos clásicos. Ojalá el domingo estemos muy atentos y muy concentrados, porque futbolísticamente, si hacemos las cosas bien, creo que nos llevamos el triunfo”, afirmó Robatto. Bolívar llega al encuentro con una racha de once partidos sin conocer la derrota, panorama que quiere prolongar en el superclásico paceño.

En la misma línea, el mediocampista Leonel Justiniano resaltó la mentalidad del grupo pese a las dificultades recientes.

“A pesar de las circunstancias adversas que hemos tenido, el equipo está cada vez más fuerte. Sabemos que tenemos muchas opciones para pelear y estamos mentalizados en lo que vamos a hacer el domingo”, indicó.

Respecto al arbitraje, Ramiro Cataño fue claro en su postura.

“Del que pite, lo que venga. Nosotros, con fútbol, tenemos que sobreponernos a todo ese tipo de cosas”, señaló.

Finalmente, Nicolás Batallini coincidió en que el enfoque del plantel debe mantenerse en el trabajo y la competencia.

“Los que tengan que hacerse cargo tendrán que hacerlo, pero nosotros tenemos que entrenar y jugar, que es lo que sabemos hacer. Ojalá el domingo podamos ganar para seguir prendidos ahí arriba”, expresó el futbolista académico.

