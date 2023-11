Rodrygo debuta con la '10' de Brasil ante Colombia, tras lesión de Neymar

Colombia

Como el "Scratch du Oro" suele diagramar su plantel del 1 al 23, la Confederación Brasileña​ de Fútbol (CBF) comunicó que la histórica camiseta que usaron Pelé, Zico y Ronaldinho, entre tantos otros, hoy es heredada por otra figura del país. Se trata de Rodrygo, titular en Real Madrid, que reemplazará a Neymar tras su dura lesión.

Ahora, el jugador del Real Madrid lucirá uno de los dorsales más emblemáticos del fútbol mundial en el partido de hoy, cuando la Canarinha se medirá contra Colombia y también en el próximo cotejo frente a Argentina en la fase de eliminatorias para el Mundial 2026 con la misión de recuperarse del golpe sufrido en Montevideo.

Neymar ya había designado a Rodrygo como su sucesor en Brasil en junio de 2022. "Neymar me dijo: ’ya me voy de la selección y el 10 es tuyo'. Ni siquiera sabía qué decirle. Estaba avergonzado, me reí y ni siquiera sabía qué decir. Le dije que tiene que jugar un poco más, que yo no quería ahora y esas cosas. Y luego se rio”, explicó entonces Rodrygo.