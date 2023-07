Samuel Eto’o es acusado de arreglo de partidos en Camerún

El ex futbolista camerunés y actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol Samuel Eto'o nuevamente está envuelto en un lío, años atrás tuvo una demanda por paternidad y hoy está metido en una polémica por amaño de partidos.

El medio Camfoot filtró una polémica conversación del actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol para favorecer a un equipo y lograr su ascenso a la máxima categoría de aquel país.

Camfoot expone a Samuel Eto'o en plena conversación telefónica con Valentine Gwain, presidente del club Victoria United y le asegura que hablaría con el colégio de árbitros para que el mencionado equipo ascienda a la élite del fútbol camerunés.

“Hay cosas que podemos hacer, pero tienes que estar muy discreto hermano (…) No he tenido tiempo de llegar a casa y trabajar con el presidente (de la asociación de árbitros) porque no puedo llamar a los árbitros directamente y decirles que tengan cuidado. Pero puedo trabajar con el presidente”, le explicó Eto’o a Gwain.