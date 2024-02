Selección femenina: Villarroel llama a 18 jugadoras para enfrentar a Perú

Cargando...

Bolivia.

(APG).- El entrenador de la Selección Absoluta, de la rama femenina, Mauricio Villarroel, convocó a 18 jugadoras para la disputa de los partidos de preparación que jugará Bolivia contra Perú, el sábado 24 y el miércoles 28 de febrero, en la ciudad de Santa Cruz.



Esta es la primera lista que sacó Villarroel a nivel de la Absoluta, diez días después de su presentación oficial como el entrenador de las selecciones femeninas. También estos cotejos marcarán el debut del director técnico cochabambino.



El entrenador citó a jugadoras con roce internacional como: Alba Tamara Salazar, Aide Mendiola, Samantha Alurralde, Ana Paula Rojas, Yuditza Jimena Salvatierra, por mencionar algunas. El trabajo que hizo Villarroel con las divisiones formativas y juveniles ayudó para formar este grupo.



Este par de amistosos de la Absoluta forman parte del proceso que llevará adelante Villarroel camino a la Copa América 2025, que será el principal reto que tendrá el cuerpo técnico y las futbolistas.



Días atrás, Villarroel llevó adelante un micro ciclo con la Sub-17, en Santa Cruz, que se alista para enfrentar del 13 al 31 de marzo, el Campeonato Sudamericano en Asunción, Paraguay. Esa labor se efectuó con una treintena de jugadoras.

Esta es la nómina de las convocadas para la Absoluta:

1. Alba Tamara Salazar Sin club

2. Mel Ontiveros Wilstermann

3. Vanessa Ojeda Deportivo Ita

4. Aide Mendiola Oriente Petrolero

5. Ruth Raquel Soliz Astor

6. Yuditza Jimena Salvatierra Always Ready

7. Amelia Daily Salas Mundo Futuro

8. Mariana Jael Ayala Exótico Premium

9. Lucerito Bravo Blooming

10. Samantha Nicole Alurralde Deportivo Ita

11. Jhylian Mary Mamani The Strongest

12. Yoselin Basualdo Wilstermann

13. Karla Lorena Paz Deportivo Ita

14. Nashmi Segovia Astor

15. Briseyda Orellana Universidad San Simón

16. Ana Paula Rojas Always Ready

17. Isabel Arroyo Deportivo Ita

18. Micaela Calderón Mcepal Vinto Palmaflor