Si hoy Messi gana el premio The Best 2024, rompería un nuevo récord

Hoy se conocerá quien será el nuevo ganador de los premios The Best. ¿Messi, Mbappé o Erling Haaland? cualquiera de los tres han hecho campañas espectaculares con su selección y sus respectivos equipos, sin embargo, el sudamericano podría alcanzar un logro imposible si le otorgan el galardón.

Los The Best irán en vivo por la señal digital de Red Uno desde las 15:30 de este lunes, evento que se celebrará en Londres Inglaterra y donde hay dos europeos y un sudamericano en la nominación. Si hoy Lionel Messi recibe el The Best se convertirá en el jugador más galardonado de los premios. De las 7 ediciones del evento, el astro argentino ganó en el 2019 y en el 2022.

Aquí los números de los tres candidatos al premio The Best:

Messi: 28 goles en 44 partidos (Ligue 1 y Leagues Cup).

Haaland: 50 goles en 59 partidos (Champions, Premier, FA Cup, Supercopa UEFA y Mundial de Clubes).

Mbappé: 52 goles en 53 partidos (Ligue 1).