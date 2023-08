"Si Oriente desciende, Raldes no podrá caminar por las calles": Mario Suárez Riglo ex presidente

Cargando...

Santa Cruz.

Ronald Raldes recibió el apoyo de los socios para continuar por cuatro años más al mando de la institución refinera, el pasado sábado, fue reelecto como presidente en los comicios celebrado en la sede de San Antonio, en las 10 mesas habilitadas salió victorioso. Sin embargo a cuatro días de realizado la jornada electoral, uno de los primeros presidentes del Albiverde Mario Suárez Riglo fue contundente a la hora de analizar el presente de Oriente Petrolero.

Mario Suárez fue presidente de Oriente Petrolero en el año 1971 cuando los albiverdes conquistaron su primer título nacional, nuevamente estuvo en la dirigencia en 1979 cuando el refinero tuvo su época dorada. Sin embargo a cuatro días después de haberse realizado las elecciones en San Antonio, Suárez dijo a Red Uno que los refineros actualmente viven una situación caótica.

Para Suárez las elecciones en Oriente no fueron justas sino que fueron preparadas, "prepararon todo para que Raldes gane", expresó. Además el ex dirigente dijo que tuvo que ir a votar por una obligación cívica, y que cuando llegó se vivía un ambiente tenso, "había como 5 directivos que no se los había visto antes y daba miedo pasar por ahí, expresó.

El ex dirigente Albiverde también dijo que todo se llevó con normalidad en cuanto a la votación pero que nada se podía hacer porque ya todo estaba amañado, sin embargo dijo que hay que dar la vuelta a la página y ver que es lo que resta de aquí para delante, Oriente no puede descender. somos 3 equipos en Sudamérica que no hemos descendidos: Boca Juniors, Oriente Petrolero y The Strongest acotó.

"Ojalá Ronald Raldes me esté mirando e invite a todos los ex presidente para poder ayudarlo, dijo Suárez en el programa El Mañanero que se emite por la Red Uno.

Por otro lado Suárez también dijo que espera de la gestión de Ronald Raldes,que Oriente no descienda, que les muestre papeles de lo invertido y que exista por lo menos una 'canchita' buena: "tenemos un estadio ahí en el Bateón 9no anillo, mejoremoslo, tambipen tenemos en Cotoca, mejoremoslo", dijo.

Oriente Petrolero con su victoria ante Real Tomayapo el pasado fin de semana salió del descenso, y está con 1.148 puntos por encima de Guabirá que también se encuentra fuera del descenso, sin embargo Oriente no deberá descuidar los resultados positivos porque nuevamente lo complicarán con la zona roja.