¡Sorprendente! Ciclista brasileño marca récord en el Salar de Uyuni

El ciclista brasileño Evandro Portela volvió a convertir al Salar de Uyuni en escenario de una hazaña extrema al alcanzar una velocidad de 190 kilómetros por hora sobre una bicicleta, durante una prueba que se desarrolló el 28 de octubre.

Imágenes del desafío muestran el momento en que Portela avanza por la extensa superficie del salar siguiendo el vacío aerodinámico generado por un vehículo, técnica que le permite reducir la resistencia del viento y alcanzar velocidades extraordinarias.

Una bicicleta a 190 km/h en pleno Salar

Portela llegó a Bolivia con el objetivo de llevar al límite su bicicleta y buscar una nueva marca de velocidad en uno de los escenarios naturales más particulares del planeta.

El deportista brasileño había anunciado previamente que su meta era superar los 202 km/h que alcanzó en 2017, cuando estableció una marca de velocidad en bicicleta sin ser remolcado, utilizando únicamente el vacío generado por un automóvil. Incluso planteó como objetivo futuro acercarse a los 300 km/h.

En Uyuni, la prueba alcanzó los 190 km/h, una velocidad extraordinaria considerando además que el Salar se encuentra a aproximadamente 3.656 metros sobre el nivel del mar.

Uyuni se convierte en pista para desafíos extremos

El Salar de Uyuni fue escenario durante octubre del Bolivia International FIA & FIM Land Speed Event 2026, encuentro que reunió a pilotos y equipos internacionales para intentar establecer marcas de velocidad en tierra.

El evento se desarrolló bajo estándares de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), organismos encargados de validar marcas dentro de sus respectivas disciplinas.

Portela había explicado antes de viajar a Bolivia que eligió Uyuni debido a su enorme superficie plana y a las condiciones que presenta para pruebas de velocidad.

Más allá de esa certificación, las imágenes muestran una de las pruebas de ciclismo de velocidad más llamativas realizadas recientemente en Bolivia y vuelven a colocar al Salar de Uyuni como escenario para desafíos deportivos internacionales.

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