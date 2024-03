Hace una semana que uno de los comunicadores de México, Miguel Bedean, se refirió polémicamente al partido que sostendrán Bolivia y México el 31 de mayo, argumentando que es una pérdida de tiempo jugar contra La Verde y que sus jugadores son unos troncos, sin embargo, en otro video subido a las redes sociales volvió a hablar respecto al tema e incluso enfáticamente dijo que no pedirá discupas porque no dijo ninguna mentira.

"Bolivia es la verguenza futbolística de Conmebol, es una de las peores selecciones que hay en el mundo civilizado, jugar contra Bolivia no es un reto, para alguna selección y menos para una poderosa selección mexicana, es una real pérdida de tiempo. La verdad es que te arriesgas a que te lesiones. Bolivia no es rival". expresó máquina del mal.

"Bolivia hace mucho tiempo que no tiene un jugador decente, su liga es asquerosa, no gana absolutamente ningún partido. No es en plan de ofenderlos es la realidad y usteds bolivianos deberían estar exigiendo a sus dirigentes que tengan una mejor competencia. No es mi culpa, pero lamentablemente tengo que recalcar que para México es una pérdida de tiempo", concluyó Bedean.