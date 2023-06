02/06/2023 - 12:08

Szymon Marciniak aceptó haber participado de congreso de extrema derecha y pidió disculpas

Después de participar hablando en un congreso de un líder político que en 2019 declaró no querer "judíos, homosexuales", etc. Según la UEFA , Marciniak se disculpó y dijo que fue engañado y no sabía de que se trataba el evento.

Redacción Martín Suárez Vargas