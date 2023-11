Terminó la fecha 31 de la Divpro y así marcha la tabla acumulada

Cargando...

Con tres partidos ayer, finalizó la jornada 31 de la División Profesional del Fútbol Boliviano. Los resultados prolongaron probablemente hasta la última fecha al nuevo campeón. The Strongest no pudo serlo, por lo menos en esta fecha, porque los resultados no le acompañaron. ¿Pero cómo está la tabla acumulada a escasos partidos de que culmine la DivPro?, te lo contamos en Red Uno Deportes.

Con 3 fechas aún por jugar, The Strongest lidera la tabla con 60 puntos, producto de su empate con Vaca Díez 2-2 en Pando. Le sigue Always Ready con 53 puntos a raíz de que venció a Royal Pari 3-0 en El Alto.

Continuando con las respectivas ubicaciones, en el tercer lugar está Bolívar con 51, al igual que Nacional Potosí, en la quinta colocación está Aurora con 45 gracias a su victoria que consiguió sobre Blooming por 3-0, en la sexta y séptima ubicación están Real Tomayapo y Real Santa Cruz, con 43 y 42 puntos. Si el campeonato finalizara hasta aquí los mencionados, serían los clasificados a torneo internacional.

AQUÍ LA TABLA GENERAL: