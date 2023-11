Cargando...

La Paz, Bolivia.

The Strongest apunta a dar la vuelta de campeón este domingo, desde las 17:30, delante de Always Ready, en vista de que falta sólo un punto para lograr este objetivo y celebrar con anticipación, cuando restan dos fechas para la conclusión del Campeonato.



Después del suspenso que se produjo en la pasada fecha con el empate ante Vaca Díez (2-2), el Tigre regresa a La Paz con la sartén por el mango para vencer a Always Ready y convertirse en el campeón del torneo 2023, dando final a la sequía de títulos que arrastró por siete años.



Un empate es suficiente para que The Strongest sea el campeón, pero la mentalidad de los jugadores es anotar una victoria para no dejar dudas sobre su desempeño. Este será el partido de la jornada por encontrarse los dos principales candidatos al título. La diferencia de puntos entre estos elencos es de siete puntos.



La ofensiva atigrada tendrá la ausencia de Enrique Triverio, goleador con 22 tantos, debido a la expulsión que sufrió en el anterior compromiso. Junior Arias pasará a ocupar ese puesto. El atacante uruguayo subió su rendimiento.



Este cotejo ha despertado la expectativa de la afición atigrada, que comenzó a hacer filas en las oficinas del club en la calle Colón, a dos cuadras de plaza Murillo, desde la noche del viernes para obtener una entrada. La fiesta está lista.



Always Ready, por su lado, quiere apagar las luces y seguir ampliando el suspenso. A los millonarios sólo les sirve una victoria para quedar a cuatro puntos del líder y ganar los partidos en las dos últimas fechas, esperando que el Tigre baje sus defensas y pierda en el cierre de este certamen.



Además de tratar de dar la sorpresa, la banda roja quiere sumar la mayor cantidad de puntos en estos compromisos para quedar en mejor posición en la tabla acumulada, en procura de alcanzar el Bolivia 2 a la Copa Libertadores de América 2024.



El árbitro Jorge Justiniano (Tarija) controlará las acciones, asistido desde los costados por: Edil Gareca y Diego Amurrio. Charles Terrazas (Cochabamba) será el juez VAR y Shirley Cornejo, la AVAR 1 y Rubén Flores, el AVAR 2.



ALINEACIONES



The Strongest: Guillermo Viscarra; Ronald Bustos, Pablo Pedraza, Adrián Jusino, Carlos Roca, John García, Álvaro Quiroga, Leonel López, Michael Ortega, Gabriel Sotomayor y Junior Arias.

DT: Pablo Cabanillas.



Always Ready: Jimmy Roca; Diego Medina, Pablo Vaca, David Robles, Héctor Cuellar, Enrique Taborga, Julio Herrera, Adalid Terrazas, José Martínez, Moisés Paniagua y Dorny Romero.

DT: Oscar Villegas.