The Strongest cae goleado a manos de Nacional Potosí, en partido amistoso

(APG).- The Strongest continúa con el proceso del ensamblado de su equipo sin éxito, tras la derrota sufrida a manos de Nacional Potosí por 0-3, en el segundo compromiso jugado este domingo, en el estadio Rafael Mendoza Castellón, en la zona de Achumani.



El retorno del Tigre a su complejo deportivo fue con una derrota, luego de pasar unos días en Cochabamba. El entrenador Pablo Lavallén considera que hay tiempo para corregir los errores mostrando en el campo y encontrar el once que brinde los resultados esperados por la afición.



El campeón boliviano enfrentó a Nacional Potosí a puertas cerradas, hubo dos encuentros, cada uno con períodos de 35 minutos, con bastante movimiento por las sustituciones sin dar con el perfil deseado por Lavallén.



El primero de estos estos encuentros finalizó con un empate sin apertura del marcador. El segundo duelo fue ganado por la banda roja, con goles anotados por William Álvarez, a cuatro minutos del inicio de la primera etapa. El uruguayo Gustavo Alles amplió la cuenta de tiro penal, a los 11 minutos. El 3-0 llegó a los seis minutos de la segunda etapa en una jugada desafortunada para Marc Enoumba, quien mandó la pelota contra su pórtico.



Hace una semana, The Strongest perdió contra Sport Boys del Callao (1-3) en condición de visitante. El juego contra Wilstermann fue suspendido, razón por la cual jugó frente a Nacional Potosí.



El siguiente rival en la agenda atigrada será Always Ready, el martes 6 de febrero (20:00), en el estadio Municipal de Villa Ingenio. La dirigencia busca un adversario para jugar el fin de semana anterior al inicio del torneo Apertura.