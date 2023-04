Todo listo para la final del primer campeonato de futsal para sordos

Cargando...

Este fin de semana se llevó a cabo la semifinal del primer Campeonato para Sordos en Santa Cruz, teniendo resultados importantes, la final está programada para el próximo 6 de mayo.

En la semifinal categoría varones, se enfrentaron Mundo vs Real Madrid, quedando el resultado a favor de Mundo que goleó por la cuenta de 10 tanto contra 5, en el otro duelo se enfrentaron Asocruz con Car Center, el marcador terminó favorable para Asocruz que ganó por 7 a 5, quedando listos para jugar la gran final el próximo sábado 6 de mayo en el Coliseo Santa Rosita, los representativos de Mundo contra Asocruz.

En categoría mujeres durante la semifinal se enfrentaron: Panthers Sordas vs Cema, con marcador favorable para Panthers por 4 a 2, el otro duelo fue disputado por Cema vs Maestras, terminaron ganando las Maestras, por la cuenta de 4 tantos a 3. La final se disputará entre Panthers vs Maestras, también el próximo 6 de mayo en el coliseo Santa Rosita.

