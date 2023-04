Tottenham: fueron goleados y devolverán el costo de las entradas a sus hinchas

El Tottenham fue goleado en el fútbol inglés a manos del Newcastle por 6-1, esto llevó a que los directivos del cuadro The Lilywhites tomen una decisión poco practicada en el fútbol mundial, el de devolver el costo de las entradas por la que pagaron todos sus hinchas que estuvieron en las graderías el día de la catastrófica goleada que recibió el cuadro ingles.

"Como equipo, entendemos su frustración, su enojo. No fue lo suficientemente bueno. Sabemos que las palabras no son suficientes en situaciones como esta, pero créanos, una derrota como ésta duele. Agradecemos su apoyo, en casa y fuera y con esto en mente, nos gustaría reembolsar a los fanáticos el costo de sus entradas en el St James' Park. Sabemos que esto no cambia lo que sucedió el domingo y daremos todo para arreglar las cosas contra el Manchester United el jueves por la noche cuando , nuevamente, su apoyo significará todo para nosotros. Juntos, y solo juntos, podemos hacer que las cosas avancen", expresaba el comunicado.