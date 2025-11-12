Tragedia en el tenis: murieron dos hombres durante el ATP Finals de Turín

El mundo del tenis vive horas de conmoción. Dos hombres, de 70 y 78 años, murieron este lunes en distintos episodios ocurridos en las inmediaciones del Inalpi Arena, en Turín, donde se disputa el ATP Finals 2025.

Las autoridades italianas confirmaron que ambos casos fueron independientes y que el torneo continuó con normalidad.

Según los reportes locales, el primer hecho ocurrió durante la mañana, cuando uno de los hombres se descompensó frente a la Fan Village, en la Piazza d’Armi, cerca del estadio principal.

Horas más tarde, el segundo incidente se registró dentro del Inalpi Arena, cuando un espectador se desmayó en las tribunas durante el partido entre el italiano Lorenzo Musetti y el estadounidense Taylor Fritz.

En ambos casos, el personal médico actuó de inmediato y los hombres fueron trasladados de urgencia al hospital, pero fallecieron poco después de su llegada, informaron medios italianos.

Las autoridades locales aseguraron que los dos episodios no guardan relación entre sí y que no existieron riesgos para los asistentes ni interrupciones en el torneo.

A pesar del impacto, la jornada continuó con su cronograma habitual.

Lo deportivo

En lo estrictamente deportivo, Taylor Fritz venció por 6-3 y 6-4 al local Lorenzo Musetti, mientras que el italiano Jannik Sinner derrotó al canadiense Felix Auger-Aliassime por 7-5 y 6-1, en el cierre de la jornada del lunes.

