¡Tragedia! Joven futbolista de EEUU pierde la vida tras ser atropellada por un camión

La comunidad deportiva de Estados Unidos se encuentra de luto tras la muerte de Lauren Turner, joven futbolista del equipo Titans Women’s Soccer, quien perdió la vida luego de haber sido atropellada por un camión repartidor. El accidente ocurrió cuando la jugadora y una compañera paseaban en scooter cerca del campus, provocando un fuerte impacto en toda la institución informaron medios locales.

A través de sus redes oficiales, el club lamentó profundamente la partida de la deportista. “Lauren era la compañera más divertida, carismática y cariñosa que se pudiera desear. Siempre fue la primera en celebrar los triunfos de los demás. Su impacto en el programa de fútbol femenino de los Titans es incalculable. Todos la echaremos mucho de menos, pero su familia Titan la recordará por siempre. Te queremos, Lauren, nuestra número 5 por siempre”, expresó el comunicado.

Turner, considerada una de las jugadoras más prometedoras de su generación, había sido reconocida como Jugadora Más Valiosa durante su etapa en la preparatoria y apuntaba a una carrera profesional en el fútbol femenino estadounidense.

