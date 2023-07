Cargando...

Por el grupo C del torneo interserie Blooming ganó 2-1 a Universitario de Vinto y es segundo del grupo con 7 puntos igualando a Always Ready, el líder es Vaca Díez con 9 unidades donde Blooming se jugaba mucho para salir de la zona de descenso directo y lo consiguió con goles de Cesar Menacho (14') y Gastón Rodríguez (47') Víctor Abrego descontó para los visitantes a los 53' del partido.

Con esta importantísima victoria académica sobre el plantel cochabambino, ahora les permite trepar al segundo lugar de su grupo, y no solo eso, sino que abandonaron momentáneamente la zona del descenso directo por encima de Oriente Petrolero, Guabirá y Libertad Gran Mamoré.

El promedio que alcanzó el plantel celeste luego de su victoria anoche es de 1.047 y le permite estar por encima de Guabirá que está en decenso indirecto y acumuló tras su empate frente a Aurora (0-0) 1.000 puntos, en el penúltimo lugar está Libertad Gran Mamoré con un puntaje de 0.9523 y finalmente cierra esta zona complicada Oriente Petrolero que juega hoy, con 0.9500 puntos, por ahora en descenso directo.

La Academia cruceña tiene la oportunidad de seguir alejandose del descenso este próximo domingo cuando enfrente a uno de los animadores del torneo, Nacional Potosí en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

