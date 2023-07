"Una de cal y otra de arena", pese a ganar, Oriente está entre los últimos

Cargando...

Oriente Petrolero rompió su mala racha de victorias en el fútbol boliviano después de 46 días, venció 2-1 a Royal Pari con goles de Daniel Rojas y Marcos Riquelme, había anotado en contra Erwin Junior Sánchez, sin embargo un poco más tarde la victoria de Real Tomayapo sobre Bolívar empañó un poco el triunfo de los Alviderdes, por que le pemitió escalar un poco más arriba y dejar por momentos en zona de descenso al cuadro cruceño.

El plantel refinero tuvo un desahogo particular tras la victoria contra Royal Pari anoche, la última vez que salió victorioso fue el 4 de junio de 2023 contra Always Ready por el torneo todos contra todos, desde allí para delante todo fue frustración, el triunfo ante los inmobiliarios les devuelve la confianza, pero aún le queda pendientes, conseguir más victorias para salir del descenso, y ajustar algunas líneas para no pasar sosobras en cada partido, el resto físico también está siendo el talón de aquiles.

El debut de Antonio Puche ha marcado una nueva era en el conjunto refinero, aunque es prematuro poder calificar, se vio a un Oriente más agresivo y con presión alta en los primeros pasajes del partido, sin embargo el español tendrá que trabajar aún la parte física del plantel.

Sin embargo el debut del entrenador español obedeció a la frase "técnico que debuta gana". Oriente Petrolero deberá visitar la casa de Independiente Petrolero el próximo lunes 24 desde las 20 horas, los capitalinos son rivales directos de los cruceños para salir en el tema de descenso.

