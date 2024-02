¡Una locura! Se viene un fin de semana lleno de clásicos ¿Dónde y quiénes juegan?

Cargando...

Este fin de semana está para no desprenderse del televisor o no apagar la radio, producto de que se jugarán tres clásicos en toda Bolivia y dos Argentina, Blooming juega contra Oriente en Santa Cruz, Wilstermann enfrentará a Aurora en Cochabamba y The Strongest rivalizará contra Bolívar en La Paz.

Mientras que en Argentina se disputarán el superclásico entre Boca y River y el clásico de Avellaneda, Independiente Vs Racing.

Desde las 15:00 de este domingo, Cochabamba se paraliza para observar el clásico de ese departamento entre los equipos de Aurora y Wilstermann, mientras que a las 17:30 por el clásico paceño se enfrentan The Strongest Vs Bolívar en el estadio Hernando Siles.

Sin embargo a las 19:30, el Tahuichi vivirá la fiesta del clásico cruceño 199 entre Blooming y Oriente Petrolero, este último llega urgido de puntos, producto de su doble derrota en las fechas que se han disputado en el fútbol boliviano.

En el ámbito internacional, Boca Juniors y River Plate chocarán por el superclásico argentino desde las 16:00, el segundo clásico de ese país es el de Independiente y Racing ellos el sábado desde las 16:00.