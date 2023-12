"Vamos a demostrar nuestra inocencia": Marco Rodríguez ex presidente de Vaca Díez

Cargando...

Luego de que el Tribunal de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol, sancionó de por vida al ex presidente de Vaca Díez de Pando, Marco Rodríguez por el caso amaños de partidos, este rompió el silencio y habló en el programa Que No Me Pierda de la Red Uno, donde manifestó ser inocente de la acusación y que justificará lo dicho.

El ex dirigente expresó que es momentánea la sanción recibida, debido a que apelará ante la FIFA y el TAS para demostrar su inocencia, por otro lado, indicó que el Tribunal no es boliviano y que obedece las órdenes de la Federación, ademá afirmó que cuando sacaron la resolución nunca le dieron la oportunidad de poder declarar.

"Es una pena, donde no se maneja un Tribunal con ética, suceden estas cosas", expresó.

Rodríguez dijo estar preocupado por 3 jugadores que según él, cree que hicieron un toque mal y por eso están sancionados por 2 años sin poder jugar, sin embargo, "es una aberración", argumentó.

"Yo creo que el Club Vaca Díez va apelar, primero, para demostrar que el Tribunal de Disciplina y la Federación están equivocados y segundo, la inocencia de todos los involucrados", adjuntó.

Finalmente sobre el audio con el árbitro Gaad Flores, negó ser él quien habla.

"Nunca conocí de cerca al señor Mustafá que dicen en ese audió", dijo.