[VIDEO] Martins aclara que no está en negociaciones con ningún equipo

A través de un video, Marcelo Moreno Martins aclaró que al momento no está en conversaciones con ningún equipo de fútbol. “Hay muchos rumores, me están poniendo en varios equipos que la verdad yo ni siquiera estoy hablando, negociando, ni siquiera mi empresario me ha comentado nada sobre el tema”, manifestó.

El seleccionado boliviano dijo que en su momento comentará sobre dónde estará futuro futbolístico. Mientras tanto, tiene unos días para conversar y pensar sobre lo que hará en adelante.

El exjugador de Cerro Porteño dejó Asunción, Paraguay el pasado domingo y arribó a Santa Cruz donde se concentró con la Selección Boliviana con la que ahora se encuentra en Arabia Saudita para disputar los partidos amistosos programados para mañana frente a Uzbekistán y el martes 28 contra Arabia Saudita.

Recordemos que el Club Cerro Porteño hizo público el pasado lunes un comunicado en el que señalaba que por motivos estrictamente familiares del jugador y por mutuo acuerdo, se daba por finalizada la relación contractual con el delantero de la Selección de Bolivia.

