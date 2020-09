VIDEO: ¡Partidazo! Bayern Múnich se queda con la Supercopa de Europa ante un respetable Sevilla

Cargando...

¡Intratable es Bayern Múnich! Así acabó la última temporada, con un triplete en el bolsillo, y comenzó la actual temporada con un titulo más para su vitrina, ajustando un poker de trofeos gracias a la Supercopa de Europa, que ganó en un gran partido de fútbol contra Sevilla.

Fue necesario ir al tiempo extra para conocer el nuevo rey de Europa, que como decía el pronóstico, es el equipo bávaro, que se impuso por 2-1 en un juego pleno de sacrificio, de despliegue físico, de lujos por momentos y de permanente vocación ofensiva.



La cuenta se abría temprano, a los 10 minutos, cuando un forcejeo entre Rakitic y Alaba era sancionado como penalti, con amarilla para el zaguero y, para colmo, con un cobro de Ocampos al palo contrario al que se jugó Neuer y el 1-0 parcial para Sevilla. Parecía demasiado castigo para una acción de juego...



Pero Bayern, muy a su estilo, se lo tomaba como un reto: tuvo el empate Müller el empate a los 25 cuando le quedó la pelota de frente al arco pero llegó incómodo al remate, a los 29 no pudo definir bien Lewandowski ante una valiente salida de Bono para impedir que lo bañara la pelota y entonces, por fin el empate.



A los 33 vino una pelota al área que encontró de espaldas a Lewandowski, lo que no supuso un problema para el polaco pues vio venir a Goretzka y decidió bajarle la pelota para servirle un remate con rasgos de fusilamiento. Era el justo 1-1 y el partido volvía a empezar.



Un susto daba Sevilla a los 35 cuando De Jong entraba en fuera de lugar para definir y los ánimos se iban calmando hasta el descanso, al que irían ambos equipos con la cuenta igualada, con mucha paciencia de los españoles para contener con éxito la potencia alemana.



La acción mas discutida al inicio del complemento llegaría a los 51 minutos: una sutileza de Sane para Lewandowski acabó en un peloteo con Müller que acabó definiendo el polaco, pero semejante acción acabó en nada por cuenta del VAR. En la revisión apareció un pie, apenas un pie adelantado del goleador y todo quedó anulado. La tecnología, para bien y para mal...



Por una falta de Lewandowski se anulaba la jugada de gol de Sane, el mejor de los de rojo y a los los 63 fabricaba Müller una falta para tiro libre que se le fue apenas por arriba a Alaba.



Inventaba de nuevo Sane una gran jugada que solo podía parar Fernando con falta, y justo entonces decidía Flick que salía el hombre que mejor interpretaba el juego en el Bayern. Los médicos, que también se enferman.

​

No era campeón Sevilla en el tiempo regular por culpa de Neuer y su acción salvadora a los 87, cuando salió cuan largo es en el mano a mano y alcanzó a arañar la pelota para desviarla en el remate de En-Nesyri. ¡Espectacular!



El juego se iría a tiempo extra y era Sevilla el primero en inquietar con una duda de Jordan que arruinó el tanto y a los 91 el palo una increíble: En-Nesyri remataba y pegaba en el tobillo de Neuer antes de rebotar en el palo. Fortuna en estado puro.

​

Javi llegó al partido justo para encaminar el título: a los 113 apareció para aprovechar un imperdonable rebote del arquero Bono al medio del parea y de cabeza lo derrotó. Era el 2-1 que sumía a Sevilla en la preocupación, pues ya las piernas no respondían a las ganas.



Bayern firma una temporada sencillamente inolvidable y se mete de inmediato en el grupo de favoritos para la temporada que empieza. Justo competidor, justo campeón.