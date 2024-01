Cargando...

Bolivia.

Bolivia comienza el año con noticias positivas, porque en el ámbito futbolístico, tendrá a dos nuevos legionarios militando en el fútbol del extranjero, nutriendo así la jerarquía de la selección boliviana.

El primero que salió a finales del año pasado y aún no ha debutado es Víctor Ábrego, el pailoneño se encuentra en el fútbol marroquí, precisamente en el Raja Casablanca. Estar en el torneo de ese país no es para menos, tratándose de una nación que se ubicó cuarto en el último Mundial disputado en Qatar, y si hablamos del equipo, este disputó la final del Mundial de Clubes contra el Real Madrid el 2014 donde salieron sub campeones.

Ábrego se abrió camino en Destroyers de Santa Cruz, posteriormente tuvo un buen desempeño en el torneo Preolímpico pasado y con su paso por Bolívar, últimamente estuvo en la U de Vinto del departamento de Cochabamba, desde donde escaló ahora al mencionado club de Marruecos.

Por otra parte, se conoció en la últimas horas la incorporación del mediocampista Gabriel Villamil a filas del reciente campeón de la Copa Sudamericana, fue su actual equipo Bolívar quien dio la noticia, confirmando la salida del jugador paceño al fútbol del exterior.

Villamil fue importante en los diferentes partidos que disputó Bolívar en la pasada gestión, incluso anotó goles fundamentales en la Copa Libertadores, su llegada a la Liga Universitaria de Quito un grande de Ecuador, se da mediante préstamo por toda esta temporada.

Aunque no se ha concretado y los medios argentinos hacen eco de una posible llegada a su país, es muy probable que el veterano arquero de Bolívar Carlos Lampe migre nuevamente, esta vez a Estudiante de La Plata. Según Olé directivos se contactaron con el guardameta y ha comenzado una tratativa para concretar su llegada.

Sin embargo, por el momento Gabriel Villamil y Víctor Ábrego, se suman a los jugadores que por ahora están jugando en el extranjero, Henry Vaca (Israel), Jaume Cuéllar (España), Boris Céspedes (Suiza), Luis Haquín (Brasil),