Vinicius se derrumba y rompe en llanto al hablar de racismo: "Tengo menos ganas de jugar"

Brasil.

Brasil se enfrentará a España en un amistoso por la fecha FIFA y en la conferencia de prensa previa, Vinícius Junior rompió en llanto al hablar del racismo. El jugador de Real Madrid no pudo ocultar su tristeza y dejó frases muy duras de lo que está atravesando hoy en día.

"Por supuesto que tengo que evolucionar y mejorar, pero sólo tengo 23 años y es un proceso natural. Salí de Brasil muy joven y no pude aprender tantas cosas. Estoy estudiando. Tengo 23 años y todavía estoy estudiando. ¿Por qué ellos, los periodistas aquí, que son mayores que yo, no pueden estudiar y ver lo que realmente está pasando? Estoy cada vez más triste, cada vez tengo menos ganas de jugar, pero voy a seguir luchando", afirmó el brasileño mientras lloraba.

El delantero de Real Madrid abordó en diferentes momentos las agresiones que sufrió desde su llegada al fútbol español y se emocionó. Llorando, admitió cuánto sufre con cada episodio.

Hubo algunos momentos en los que Vinicius Jr. dejó traslucir su emoción en la entrevista, tocando siempre episodios de racismo sufrido en España. Nuevamente con lágrimas en los ojos, el brasileño destacó que su lucha de hoy no es sólo por él, sino también por los que vendrán.

"Si fuera por mí ya me habría dado por vencido, porque me quedo en casa, donde nadie me insulta, voy a los partidos con la cabeza centrada en el juego para poder hacer lo mejor para mi equipo. No siempre es posible, entonces tengo que concentrarme mucho todos los días…", comentó el brasileño mientras seguía llorando y en ese momento, fue aplaudido por todos los presentes en gesto de apoyo.

"Creo que gracias a toda la gente que me apoya, me sigue, cada vez me mandan más mensajes para que pueda seguir luchando por ellos, porque hoy tengo una fuerza muy grande dentro de mí, dentro de mi casa, dentro de mi familia., que me apoyan en todo lo que hago", destacó el jugador del Real Madrid.

"No todos tienen este apoyo, tienen la tranquilidad de poder venir aquí y hablar en nombre de tanta gente. Quiero seguir hablando por ellos, por toda la gente que sabe lo que realmente estoy pasando y he pasado y que es muy difícil”, añadió nuevamente emocionado.

"Creo que es muy triste todo lo que estoy pasando aquí (en España) con cada partido. Cada día, con cada queja que hago, aumenta. Eso es muy triste. Pero también creo que no soy sólo yo, todos los negros, no sólo en España, sino en todo el mundo, sufrimos a diario. El racismo verbal es una minoría en comparación con todo lo que sufren los negros en el mundo", destacó el delantero.

"Por supuesto que es agotador, porque estás solo en todo. He presentado tantas quejas, pero nadie es castigado, ningún club es castigado. Cada día que pasa, lucho para que todos vengan. Si fuera sólo por mí o mi familia, ya habría renunciado a todo por lo que he estado luchando. Cada día que llego a casa me siento muy triste. Fui elegido para defender una causa tan importante, sobre la cual cada día estudio más. He ido aprendiendo para que en un futuro próximo mi hermano, que tiene cinco años, no pase por lo que yo estoy pasando hoy", remarcó sobre la cantidad de veces que declaró lo que ocurría en la cancha con las autoridades del fútbol español.

Pese a las fuertes declaraciones, Vinicius también agradeció todo el apoyo que ha recibido en los últimos tiempos, incluso de jugadores de España que este martes serán rivales en el amistoso en el Santiago Bernabéu, en Madrid. .

"Quiero agradecer a todos los jugadores españoles que están dando entrevistas, apoyándome y haciendo todo lo posible para que España cambie su forma de pensar. No sólo España, sino en general. Hay mucho racismo en todas partes. Tenemos que hacer todo lo posible para reducirlo cada vez más, y los jugadores de España me han ayudado mucho, dando entrevistas, diciendo cosas que al principio sólo decía yo, hoy están conmigo", dijo el brasileño sobre las palabras que han tenido sus colegas desde que comenzaron a sucederse los hechos de racismo.

"Y siempre pido que la FIFA, la CONMEBOL, la UEFA puedan hacer más cosas, como lo que está haciendo la CBF, para que podamos evolucionar como seres humanos. Que todos estudien un poco sobre todo lo que pasaron los negros en el pasado. Lo que yo pasé no se acerca ni siquiera a lo que pasó toda esta gente. Sólo quiero luchar por todos aquellos que son negros, pobres, que no pueden entrar a un mercado, que hagan todo lo que quieran en paz, porque siempre habrá alguien juzgándolos y siguiéndolos. A mí y a mi familia nos ha pasado muchas veces. Sólo quiero que esto cambie, para que cuando venga aquí a la conferencia de prensa no tenga que hablar de ello tantas veces", concluyó Vinícius en la emotiva conferencia de prensa que dio en España.