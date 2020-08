Zidane: "Bale ha preferido no jugar ante el Manchester City"

Cargando...

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este jueves que el extremo galés Gareth Bale no ha sido convocado contra el Manchester City para la vuelta de los octavos de final de la Champions porque "ha preferido no jugar".

"Tenemos una relación de respeto entre jugador y entrenador, él ha preferido no jugar y nada más, el resto es entre él y yo", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro de la Liga de Campeones en Mánchester.

Zidane, que sorprendió el miércoles dejando fuera de la convocatoria al galés, precisó que no se trató de una decisión técnica sino "personal". "El resto es una conversación entre entrenador y jugador y no voy a contar nada", añadió el técnico merengue, quien no quiso especular sobre el futuro del jugador. "No sé, ahora es jugador del Real Madrid, no cambia nada, es jugador del Real Madrid. Ha preferido no jugar, es lo único que puedo decir", remarcó Zidane.

Optimismo con Hazard

«Nosotros estamos preparados, afrontamos esta final porque son cuatro finales si queremos llegar hasta el final, sabiendo lo que hay", dijo Zidane, que tendrá que remontar el 1-2 en contra obtenido en la ida en Madrid.

«Sabemos que el partido de ida es una desventaja, pero estamos concentrados y sabemos que mañana es otra final y vamos a intentar hacer un gran partido", insistió Zidane, que podrá contar con Eden Hazard. "Está mucho mejor y hemos tenido mucho tiempo para preparar el partido y creo que está bien y con confianza", dijo el técnico blanco sobre el belga, al que reservó durante los últimos partidos de Liga por sus molestias en el tobillo,con mira al crucial encuentro del viernes. "Cada uno dice una cosa, pero lo importante es que él esté bien, y él está bien", insistió el técnico merengue, que califica de final el encuentro contra el City. "Vamos a tener que hacer un gran partido, tengo un bonito equipo que tiene sus armas, vamos a ver un bonito partido y tenemos que pensar en pasar esta final", dijo Zidane.