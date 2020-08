"No es mala idea, Iván Duque", dice Maduro sobre denuncia de compra de misiles a Irán

Cargando...

CARACAS, 22 ago (Reuters) - El presidente Nicolás Maduro calificó el sábado como una "buena idea" la denuncia del gobierno colombiano, de que Venezuela buscaba adquirir misiles con su aliado Irán, y ordenó de inmediato a su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, iniciar las conversaciones con ese país.

Duque dijo el jueves que Venezuela estaba en negociaciones para adquirir el armamento a través de Teherán, mientras entrega armas de Rusia y Bielorrusia a grupos armados como las disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en la zona fronteriza.

"No se me había ocurrido, no se nos había ocurrido. Padrino, qué buena idea, hablar con Irán y ver qué misiles tienen de corto, mediano, largo alcance, y si están dentro de nuestras posibilidades, dado las grandes relaciones que tenemos con Irán comprar buenas baterías misilísticas", dijo Maduro en una videoconferencia con sus aliados, transmitida por la televisión estatal.

"No es mala idea, Iván Duque. No lo habíamos pensado", agregó Maduro.

El presidente subrayó que Venezuela no tiene prohibición de comprar armamento de defensa y que si el país tiene la oportunidad compraría "una bala o un misil" a Irán.

Cargando...

Duque no reconoce el gobierno de Maduro y suele llamarlo "dictador". Asimismo, al igual que unos 50 países, considera al líder de la oposición Juan Guaidó como el líder legítimo de la nación petrolera.

El presidente de Colombia citó informes de inteligencia, en los que se reveló las aproximaciones del ministro de Defensa venezolano con Irán.

Estados Unidos mantiene sanciones contra Irán que buscan contener su poder en Oriente Medio y ha aplicado medidas similares a Venezuela.

Irán suministró gasolina a Venezuela, que alivió de manera temporal la aguda escasez de combustible del país sudamericano.

Cargando...

(Reporte de Deisy Buitrago; editado por Carlos Serrano)