Con el pago del aguinaldo de Navidad previsto hasta el 20 de diciembre, especialistas recomiendan administrar este ingreso adicional con planificación, priorizando el pago de deudas, el ahorro y los gastos que llegarán en enero.

El especialista en finanzas Jaime Bravo explicó que el aguinaldo no debe gastarse por completo ni guardarse sin un propósito, sino distribuirse de acuerdo con la situación económica de cada familia.

"El primero, no deberías gastar todo el dinero del aguinaldo, no es un regalo, no es algo que no debería tener planificación", señaló. Como primera prioridad, recomendó revisar las deudas pendientes y, cuando sea posible, realizar pagos anticipados directamente al capital para reducir el monto adeudado o acortar el plazo del crédito.

Bravo planteó también reservar una parte para las celebraciones de Navidad, un fondo de emergencia y posibles inversiones. Como referencia, mencionó que una distribución podría contemplar un 30% para gastos navideños, un 20% para emergencias y un 10% para otros gastos, aunque aclaró que estos porcentajes deben ajustarse a las necesidades de cada hogar.

Entre las alternativas de ahorro mencionó las Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), que permiten proteger parcialmente el valor del dinero frente a la inflación. También habló de los activos digitales como USDT, aunque su uso implica riesgos y requiere conocer el funcionamiento de estos mercados.

Otro aspecto que pidió tomar en cuenta son los gastos de enero, especialmente la compra de útiles escolares, uniformes y el pago de pensiones. "El año no se acaba, ¿no?", recordó al recomendar que las familias no comprometan todo el aguinaldo en las celebraciones de fin de año.

¿Qué hacer si no se recibe aguinaldo?

Bravo señaló que una gran parte de los trabajadores en Bolivia se desempeña en la informalidad y no accede a este beneficio. Para ellos, recomendó establecer un presupuesto desde el inicio del año, registrar los ingresos y gastos y separar una cantidad fija para el ahorro.

"Lo que queda del cálculo, ponerlo en una cuenta de ahorro, en UFVs, en USDTs, o si tienen una capacidad de generar un negocio, háganlo, pero todo el año, tiene que haber disciplina", explicó.

Finalmente, insistió en que la educación financiera comienza con decisiones cotidianas: conocer cuánto dinero ingresa al hogar, cuánto se destina a los gastos y qué monto puede reservarse para ahorrar o invertir.