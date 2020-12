ANÁLISIS-Mitch McConnell se cruza en los planes de recuperación económica de Biden para EEUU

Cargando...

Por David Lawder y Heather Timmons

WASHINGTON, 9 dic (Reuters) - El presidente electo Joe Biden ha prometido reactivar una economía devastada por el coronavirus, reparar la frágil infraestructura estadounidense y poner a trabajar a millones de personas, pero a menos de que los demócratas ganen la segunda vuelta de las elecciones senatoriales en Georgia en enero, todo pasará por un solo hombre: el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell.

Si los republicanos retienen el control, McConnell, de 78 años, un veterano senador de Kentucky, decidiría qué proyectos de ley considera el Senado, como lo ha hecho desde 2015.

"Lo que no sabemos es '¿Qué quiere Mitch McConnell?'", dijo Matt Bennett, cofundador de Third Way, una consultoría demócrata de centro. Si McConnell no quiere nada excepto interponerse en el camino de Biden, "entonces serán cuatro largos años para Estados Unidos", dijo.

Cargando...

McConnell ha criticado durante mucho tiempo los programas con gran participación del gobierno que Biden destacó en su campaña, como un plan de empleo vinculado a una nueva infraestructura respetuosa con el clima.

Como líder de la mayoría, podría impedir que los proyectos de ley necesarios para financiarlos se presenten siquiera a votación; incluso si los demócratas ganan las dos elecciones de segunda vuelta en Georgia, puede movilizar a su partido contra los proyectos de ley que necesiten los votos republicanos para ser aprobados.

Su potencial para obstruir es tan grande, que el propio Biden dijo a un columnista de The New York Times el 2 de diciembre que lo que el nuevo gobierno pueda lograr dependerá en gran medida de cómo se comporten McConnell y los republicanos del Congreso. Biden ha recurrido al congresista de Luisiana Cedric Richmond para que se ponga en contacto con los conservadores.

La recesión relacionada con el coronavirus acabó con un año de crecimiento económico y cinco años de creación de empleo, y empujó a millones de personas al desempleo y dejó a pequeñas empresas al borde de la bancarrota.

Cargando...

El hambre y la falta de vivienda están aumentando y los gobiernos estatales pueden verse obligados a recortar los empleos y los presupuestos en los próximos meses.

El miércoles, McConnell dijo que los legisladores aún buscaban un camino hacia un acuerdo sobre la ayuda por el COVID-19, pero algunos demócratas dijeron que él es un gran obstáculo.

La influencia que McConnell ejerce sobre la economía de Estados Unidos es preocupante, dicen algunos críticos. "El enorme poder de Mitchell ilustra lo disfuncionales que se han vuelto las instituciones estadounidenses", dijo el economista francés Thomas Piketty a Reuters en un correo electrónico. "En efecto, los pequeños distritos electorales tienen más poder que las grandes mayorías populares", escribió.

"Cabe señalar que las instituciones de la UE también son disfuncionales, en parte por las mismas razones: se deja demasiado poder de veto a los estados con poca población, ya sea Luxemburgo o Hungría", añadió Piketty.

BLOQUEO EN EL CONGRESO

"La cuestión es qué es lo que McConnell cree que le interesa que Biden proponga", dijo Larry Sabato, director del Centro de Política de la Universidad de Virginia, quien cree que McConnell apoyará un estímulo más. "Quiere aprobar una cosa más, para poder seguir señalándola y decir que llegó a un consenso".

Pero Sabato dijo que es poco probable que McConnell apoye mucho más la agenda de Biden. "Siempre tratará de suavizarla y cuando pueda matar las cosas de una vez, lo hará. Lo ha demostrado una y otra vez".

Los republicanos han amenazado con bloquear algunos de los nombramientos del gabinete de Biden, una ruptura con la tradición que se hace eco del trato que se dio a los candidatos a la Corte Suprema del presidente Barack Obama.

Puede haber cierto margen para negociar en torno a las prioridades republicanas, como hacer permanentes las disposiciones fiscales que expiran o mejorar la infraestructura en las zonas rurales, según analistas.

De lo contrario, Biden tendría que depender en gran medida de los decretos que tendría que defender ante un "poder judicial hostil" lleno de jueces nombrados por Trump, dijo Bennett de Third Way.

Un portavoz de McConnell no respondió a las preguntas sobre cómo podría trabajar con el gobierno de Biden.

McConnell ha dicho poco acerca de la agenda de Biden, incluso en un debate contra el oponente del Senado al que derrotó en noviembre.

Pero una legislación importante fuera de las reglas de conciliación del presupuesto, como el gasto de emergencia de COVID-19, requeriría 60 votos para eliminar los obstáculos de procedimiento, lo que significa que el equipo de Biden tendría que ganar a otros 10 o más republicanos, y McConnell se verá limitado por su congregación.

"Cuando McConnell sienta que los votos entre los republicanos están ahí para hacer algo, espero de verdad que trabaje con Biden", dijo Jon Lieber, exasesor de política económica de McConnell, ahora director gerente de la consultoría de riesgo político Eurasia Group.

"Y cuando sienta que no están ahí, no puede forzar un acuerdo cuando no existe ninguno. No va a aprobar proyectos de ley con dos republicanos y 48 demócratas".

(Reporte de David Lawder y Heather Timmons. Reporte adicional de Richard Cowan; Editado en español por Javier López de Lérida)